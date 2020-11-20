Садоводам оформили новые льготы 

У российских дачников и садоводов появилась возможность закрепить в уставе садоводческого некоммерческого товарищества дату проведения общих собраний. Соответствующий закон вступил в силу 20 ноября. «Парламентская газета» выяснила, какие ещё изменения ждут членов СНТ в ближайшем будущем.

День «Д» для СНТ

Облегчить дачникам проведение общих собраний предложила группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером палаты Ириной Яровой и сенатором Ольгой Ковитиди . Они разработали документ, согласно которому члены СНТ могут определить конкретный день, время и место проведения ежегодного общего собрания, закрепив его в уставе организации. Теперь этот закон вступил в силу. По словам Ирины Яровой, он избавит товарищества от лишних расходов на услуги почты.

Собрание членов СНТ проводится не реже одного раза в год, и о каждом общем мероприятии членов товарищества нужно уведомлять. Но поскольку у многих садоводов и огородников нет электронного адреса, администрация товарищества вынуждена направлять информацию обычным письмом с уведомлением.

«Стоимость почтовых услуг немаленькая, и в крупных товариществах расходы на уведомления могут достигать ста и более тысяч рублей. Все они, по сути, ложатся на плечи членов товарищества», — отметил ранее зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов.

Теперь же сэкономленные средства можно будет направить на другие общие нужды.

Также в новом законе предусматривается возможность проведения общего собрания без предварительного уведомления. Это будет возможно в случае его проведения в указанный день по вопросам, содержащимся в уставе.

Амнистию продлят на пять лет

Дачникам облегчили также и оформление в собственность садовых домов. С августа 2018 года в стране действует уведомительный порядок их строительства на дачных участках. Строить можно только после получения соответствующего разрешения, но для тех россиян, которые начали стройку до 2018 года, приняли дачную амнистию. До 1 марта 2021 года они могли направить уведомление в уполномоченный орган, чтобы не пришлось оформлять разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.

Однако не все садоводы успели это сделать, и парламентарии решили пойти им навстречу, продлив амнистию. Теперь узаконить постройки на своём участке в упрощённом порядке можно до 1 марта 2026 года. Закон, принятый Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании 18 ноября, относится как к индивидуальным жилым домам, так и к садовым домикам, которые построены на участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

Помощь хозяйству

Государство поможет дачникам и с кадастровой оценкой участков. В настоящее время органы власти могут заказать кадастровому инженеру кадастровые работы по целым земельным массивам: садоводческим некоммерческим товариществам или территории частной застройки. Таким образом, за одну процедуру готовят один документ, который учитывает сразу все участки и объекты капитального строительства.

Законопроект, принятый Госдумой в первом чтении в июле 2020 года, предлагает предоставить такое право не только властям, но и гражданам. Тогда дачники смогут заказать кадастровые работы сразу на всё СНТ или гаражный кооператив, затем прийти в Росреестр и сразу внести сведения обо всех участках и объектах. Что будет значительно дешевле, чем делать оценку каждого участка в отдельности.