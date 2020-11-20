Вторая волна пандемии коронавируса не вызвала у москвичей резкого роста интереса к аренде загородной недвижимости. Осенью 2020-го спрос на съемные дома в области оказался сравнимым со средними многолетними значениями, говорится материалах агентства «МИЭЛЬ» , поступивших в редакцию «Ленты.ру»

По наблюдениям риелторов, москвичи отказались прятаться от второй волны коронавируса.

«Во-первых, не все арендаторы готовы жить зимой за городом постоянно, — отмечают специалисты. — Бизнесы продолжают работать, и люди не хотят тратить больше времени на дорогу на работу и домой. Учащиеся младших классов продолжают посещать школы, и возить детей в город и обратно может быть крайне неудобно».

Во-вторых, поясняют эксперты, некоторые арендаторы, снявшие качественные дома еще в период первой волны COVID-19, провели там лето и до сих пор не вернулись в город.

«В-третьих, далеко не все готовы жить за городом в довольно мрачное осеннее время. Локдаун не повторился, и пока нет серьезных оснований уезжать из Москвы», — указывают в «МИЭЛЬ».

Риелторы отмечают, что в холодное время года выбрать дом за городом сложнее — нужно проверять отопительную систему, подачу электричества (и наличие генератора на случай отключения), расходы на «зимние» коммунальные услуги. Кроме того, важен проезд к домам — если летом проехать можно практически по любой дороге, то зимой это не так.