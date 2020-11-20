Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.11
$
76.33
90.31
90.55
Прогноз
23.11 – 30.11
$
75.04
89.78
Индексы и котировки Brent
44.38
+0.07 Золото
1867.86
+0.04 РТС
1258.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
20.11
1.1860
+0.0034
05.11
1.1826
17.11
09.11
26.10

Москвичи отказались прятаться от второй волны коронавируса 

Lenta.ru 56 минут назад
Вторая волна пандемии коронавируса не вызвала у москвичей резкого роста интереса к аренде загородной недвижимости. Осенью 2020-го спрос на съемные дома в области оказался сравнимым со средними многолетними значениями, говорится материалах агентства «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По наблюдениям риелторов, москвичи отказались прятаться от второй волны коронавируса.

«Во-первых, не все арендаторы готовы жить зимой за городом постоянно, — отмечают специалисты. — Бизнесы продолжают работать, и люди не хотят тратить больше времени на дорогу на работу и домой. Учащиеся младших классов продолжают посещать школы, и возить детей в город и обратно может быть крайне неудобно».

Во-вторых, поясняют эксперты, некоторые арендаторы, снявшие качественные дома еще в период первой волны COVID-19, провели там лето и до сих пор не вернулись в город.
Собянин анонсировал победу над пандемией

«В-третьих, далеко не все готовы жить за городом в довольно мрачное осеннее время. Локдаун не повторился, и пока нет серьезных оснований уезжать из Москвы», — указывают в «МИЭЛЬ».

Риелторы отмечают, что в холодное время года выбрать дом за городом сложнее — нужно проверять отопительную систему, подачу электричества (и наличие генератора на случай отключения), расходы на «зимние» коммунальные услуги. Кроме того, важен проезд к домам — если летом проехать можно практически по любой дороге, то зимой это не так.
Ранее в ноябре москвичей предупредили о двукратном росте ставок аренды загородного жилья. По мнению экспертов, увеличения стоимости найма можно ожидать после официального запрета на проведение массовых мероприятий до 15 января 2021 года, введенного московскими властями.
Последние новости
В России число заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи В России число заболевших COVID-19 впервые превысило 24 тысячи В Госдуме задумали ввести штрафы за превышение скорости на один километр в час В Госдуме задумали ввести штрафы за превышение скорости на один километр в час Путин упразднил Роспечать и Россвязь Путин упразднил Роспечать и Россвязь
Комментарии
Недвижимость , Видео , Миэль , Правительство Москвы , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку