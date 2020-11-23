Определена цена самых дешевых комнат в Москве 

Средняя стоимость комнаты в Москве осенью 2020-го составляет 4,22 миллиона рублей. При этом самая низкая средняя цена зафиксирована в Новомосковском округе — 3,15 миллиона рублей, а самая высокая — 6,93 миллиона рублей — в Центральном, свидетельствуют материалы «Объединенной группы риелторских компаний», предоставленные «Ленте.ру»

По данным риелторов, наиболее дешевые комнаты предлагаются в Новомосковском и Южном округах столицы. Здесь их можно купить по цене от 2,19 миллиона рублей. В Новой Москве в такую сумму оценили лот площадью 8,3 квадратного метра, а на юге города — девятиметровый объект в доме около станции метро «Царицыно».

В целом спрос на комнаты в Москве в октябре 2020-го вырос на 14 процентов по сравнению с сентябрьским показателем, определили специалисты. С начала года интерес к данному формату жилья увеличился почти на 8 процентов.

«Спрос на комнаты был всегда, — указывают эксперты. — Само собой, когда покупаешь комнату, то задумываешься о соседях. Второй вопрос стоит о дальнейшем выкупе остальных комнат, о сдаче в аренду приобретенной комнаты. Спрос вырос именно из-за того, что люди боятся обвала рубля, а вложения в этот продукт достаточно интересны с точки зрения доходности».