Рынок вторичного жилья в Москве вырос

Росреестр зарегистрировал в октябре 2020 года 18,4 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи жилья на вторичном рынке, что на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении ведомства.
"В октябре в Москве на вторичном рынке недвижимости обновлен рекорд текущего года — зарегистрировано почти 18,5 тысяч переходов прав купли-продажи жилья. Данный показатель сопоставим с декабрем 2018 года, когда был зафиксирован максимальный за последние шесть лет объем таких договоров — почти 19 тысяч, разница с октябрем текущего года составляет всего два процента", — отмечается в нем.
Как добавляется в сообщении, несмотря на рост объема зарегистрированных Росреестром переходов прав с июня 2020 года, превысить совокупный показатель прошлого года не удалось. За десять месяцев зафиксировано 111,7 тысячи переходов прав по договорам купли-продажи, что на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
"При этом с июля отрицательная годовая динамика сокращается", — указывается в нем.