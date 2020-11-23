Рынок вторичного жилья в Москве вырос

"В октябре в Москве на вторичном рынке недвижимости обновлен рекорд текущего года — зарегистрировано почти 18,5 тысяч переходов прав купли-продажи жилья. Данный показатель сопоставим с декабрем 2018 года, когда был зафиксирован максимальный за последние шесть лет объем таких договоров — почти 19 тысяч, разница с октябрем текущего года составляет всего два процента", — отмечается в нем.