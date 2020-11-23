Эксперт оценил эффективность инвестиций в недвижимость 

«В таких условиях инвестиции в недвижимость более выгодны, чем депозиты. Ещё один фактор — ограничения из-за пандемии вынудили часть граждан на время отложить покупку недвижимости. После снятия основных ограничений они вернулись на рынок, присоединившись к текущим покупателям», — заявил он в беседе с Life.ru.