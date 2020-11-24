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Нотариус рассказал, как не лишиться денег при продаже квартиры 

News.ru и ещё 2 8 часов назад
Как не лишиться денег при продаже квартиры
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Наиболее рискованным способом расчёта при продаже квартиры является обмен средствами через банковскую ячейку, однако и при такой форме финансовых взаимоотношений есть способ уберечь себя от потенциального мошенничества и кражи денег, рассказал нотариус Дмитрий Точкин.
Расчёт через банковскую ячейку юрист считает рискованным из-за отсутствия регулирования этого процесса законами. Нотариус советует максимально регламентировать процесс заранее при помощи договора сторон, включая этапы закладки денег, пересчёта и проверки купюр. Важным будет являться указание на того, у кого находится ключ, о наличии документов на раскрытие ячейки, а также расписка продавца.
При этом технические и юридические ошибки в документах могут привести к невозможности забрать денежные средства из ячейки даже после перехода права собственности на квартиру, — приводит предупреждение юриста РИА Новости.
Точкин обратил внимание, что банк при таком способе расчёта не даёт никаких гарантий и не несёт никакой ответственности. Учреждение как раз и обязано предоставить доступ к ячейке постороннему лицу, на чём обязательства кредитной организации кончаются. Более того, банк не обязан проверять достоверность документов, на основании которых предоставлен доступ, добавил юрист.
В качестве альтернативы банковской ячейке он привёл в пример депонирование денежных средств нотариусом. В этом случае, отметил нотариус, обе стороны защищены от рисков. Кроме этого, за перечисление средств продавцу недвижимости в этом случае будет отвечать нотариус. Хранящиеся на депозитах нотариусов средства также защищены от банкротства банка и не попадают в конкурсную массу в случае санации учреждения.
Как сообщал NEWS.ru, ранее юристы рассказали о самых изощрённых способах мошенничества в пандемию. Наиболее популярный — продажа товаров, которые якобы помогают в борьбе с коронавирусом. Чаще всего предлагаются обереги, амулеты, «лечебно-профилактические» очистители воздуха, «убивающие вирус» маски, «исцеляющие» благовония и кремы.
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Недвижимость , РИА Новости
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