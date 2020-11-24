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В Москве установлен абсолютный рекорд по ипотеке 

Газета.Ru и ещё 1 3 часа назад
В Москве установлен абсолютный рекорд по ипотеке
Фото: РИА Новости
В октябре в столице было зарегистрировано 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим показателем за всю историю московского ипотечного рынка.
В пресс-службе в Росреестре рассказали, что октябрьские показатели в полтора раза (на 51%) больше октября 2019 года и на 17% — сентября 2020 года. Причем число сделок стало расти в среднем на 10%, начиная с июня текущего года.
Всего за девять месяцев в столице зарегистрировано 79,8 тыс. сделок по ипотеке. Это цифра на 11% больше итогов аналогичного периода прошлого года.
В Росреестре считают, что такая заинтересованность москвичей в ипотеке выросла после запуска федеральной программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%.
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Недвижимость , Росреестр
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