В Москве установлен абсолютный рекорд по ипотеке 

В октябре в столице было зарегистрировано 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим показателем за всю историю московского ипотечного рынка.

В пресс-службе в Росреестре рассказали, что октябрьские показатели в полтора раза (на 51%) больше октября 2019 года и на 17% — сентября 2020 года. Причем число сделок стало расти в среднем на 10%, начиная с июня текущего года.

Всего за девять месяцев в столице зарегистрировано 79,8 тыс. сделок по ипотеке. Это цифра на 11% больше итогов аналогичного периода прошлого года.

В Росреестре считают, что такая заинтересованность москвичей в ипотеке выросла после запуска федеральной программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5%.