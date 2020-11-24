В России заметили панический спрос на жилье 

«Лавинообразного спроса, несмотря на распространение льготной ипотеки и снижение ключевой ставки Центрального банка, мы в 2021 году можем не увидеть, — спрогнозировал экономист. — И тут важно следующее: то, что в 2020 году цены поднялись, было связано не только с мерами поддержки правительства и Центробанка, но и с паникой».