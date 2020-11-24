Ещё
Далее:
Читайте также:
-79% на 3 месяца кино в Okko
-79% на 3 месяца кино в Okko Успейте купить ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.92
$
76.15
90.22
90.23
Прогноз
30.11 – 07.12
$
75.00
90.00
Индексы и котировки Brent
46.50
+0.39 Золото
1818.62
–0.39 РТС
1256.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.11
1.1883
+0.0071
09.11
1.1812
20.11
12.11
29.10

В России заметили панический спрос на жилье 

Lenta.ru 1 час назад
В России заметили панический спрос на жилье
Фото: globallookpress.com
В 2020 году Россию захлестнули две волны панического спроса на жилье, заявил агентству Regnum экономист Василий Колташов. Из-за этого цены на недвижимость в стране выросли, пояснил он.
Первая волна наблюдалась в начале года на фоне обвала мировых цен на нефть и девальвации рубля, уточнил эксперт. Вторая была замечена осенью, когда рубль вновь начал сильно обесцениваться. Паника и привела к росту цен на квадратные метры, указал Колташов.

«Лавинообразного спроса, несмотря на распространение льготной ипотеки и снижение ключевой ставки Центрального банка, мы в 2021 году можем не увидеть, — спрогнозировал экономист. — И тут важно следующее: то, что в 2020 году цены поднялись, было связано не только с мерами поддержки правительства и Центробанка, но и с паникой».

Ранее в ноябре был обозначен срок сокращения спроса на жилье в России: по мнению аналитиков, интерес к приобретению квартир существенно снизится к второму кварталу 2021 года.
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
Последние новости
В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей В России утвердили изменения в права и другие документы для водителей Суточный прирост заражений коронавирусом увеличился почти в три раза в России Суточный прирост заражений коронавирусом увеличился почти в три раза в России Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды Американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в российские воды
Комментарии 1
Недвижимость , Василий Колташов , Центральный банк России , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение