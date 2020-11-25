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Россияне наберут ипотеку на рекордные 4 трлн руб 

Прайм и ещё 3 2 часа назад
Россияне наберут ипотеку на рекордные триллионы
Фото: РИА Новости
Российские банки по итогам 2020 года впервые выдадут ипотечных кредитов на сумму 4 триллиона рублей благодаря программе льготной ипотеки, однако в следующем году побить этот рекорд вряд ли удастся, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

"По итогам 2020 года объем выдачи в сегменте может достигнуть рекордных 4 триллионов рублей, а портфель превысить 9 триллионов рублей", — ожидает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Объем выданных ипотечных кредитов в текущем году станет рекордным, согласен начальник управления информационно-аналитического контента компании "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

"По итогам 2020 года мы можем в целом по стране выйти на цифры чуть более 1,6 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму чуть выше 4 триллионов рублей. И в 2021 году побить этот рекорд будет достаточно сложно", — подчеркнул эксперт.

Чуть более скромные ожидания у старшего аналитика банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежды Караваевой: она прогнозирует выдачи на уровне 3,9 триллиона рублей. При этом эксперт подчеркивает, что каждую седьмую ссуду россияне возьмут на перекредитование старых долгов по ипотеке, в результате новых кредитов в 2020 году будет выдано на 3,4 триллиона рублей, что превышает объем прошлого года на 22%.
Соглашается с таким мнением и директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень, он также ждет рост портфеля за год более чем на 20%.
Таким результатам рынок обязан льготной программе по выдаче ипотеки на покупку квартиры в новостройке под 6,5%, напоминает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина, которая ждет выдачи ипотеки по итогам текущего года свыше 3,5 триллиона рублей.

"Если бы данная программа не была реализована, рынок с высокой вероятностью показал бы снижение выдач по сравнению с прошлым годом в условиях ухудшения макроэкономической ситуации и пандемии", — заключила она.

По данным ЦБ, банки в январе-сентябре выдали ипотечных кредитов на 2,7 триллиона рублей, что на 37,6% больше показателя годом ранее. В результате к началу октября долги россиян по ипотеке достигли 8,6 триллиона рублей. Рекордным по выдачам кредитов на покупку жилья в России стал 2018 год, когда кредитные организации выдали чуть больше 3 триллионов рублей.
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Комментарии
Недвижимость , Личный счет , Валерий Пивень , Надежда Караваева , РИА Новости
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