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В Москве наметился дефицит квартир 

Lenta.ru и ещё 6 3 часа назад
За три осенних месяца 2020-го объем предложения нового жилья в «старой» Москве (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) сократился более чем на 6 процентов, до 28,7 тысячи квартир и апартаментов, или около 1,8 миллиона квадратных метров. Это минимальный показатель с мая 2016 года, говорится в исследовании, подготовленном сервисом покупки новостроек в столичном регионе «Синица» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
В Новой Москве также наметился дефицит строящегося жилья: за осень показатель объема предложения сократился почти на 9 процентов, до 6,5 тысячи квартир и апартаментов (344 тысячи квадратных метров). Текущее значение — это пятилетний минимум, подчеркивают аналитики.
По их данным, средний бюджет предложения квартир растет. В старых границах Москвы за три последних месяца он увеличился на 6,5 процента, до 15,3 миллиона рублей. В Новой Москве среднестатистическая квартира стоит 8,14 миллиона рублей (плюс 1,4 процента за три месяца).

«Несмотря на стабильные темпы выхода новых корпусов и проектов, объем предложения в старых границах Москвы продолжает сокращаться, — констатируют эксперты. — Это вызвано как "вымыванием" наиболее ликвидных предложений, так и тем фактом, что девелоперы оперативно отслеживают ситуацию на рынке и выводят предложения ограниченными лотами. На фоне повышенного спроса продолжается рост цен, которые в итоге достигли уровня начала 2015 года».

Ранее стало известно, что в третьем квартале 2020-го в Москве зарегистрировали более 24 тысяч договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ) — в два раза больше, чем в предыдущем квартале. В годовом выражении количество реализованных квартир выросло на 48 процентов.
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Комментарии 3
Недвижимость , Видео , Прогноз эксперта , Lenta.ru
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