Центробанк предупредил об опасности льготной ипотеки

В Центробанке России предупредили об опасностях льготной ипотеки. В «Обзоре финансовой стабильности», подготовленном регулятором, говорится, что за повышением спроса на ипотеку может последовать повышение цен на недвижимость и рост закредитованности населения. Об этом сообщает «Ура.ру».

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«Если рост ипотеки не будет поддержан увеличением предложения от застройщиков, то результатом может стать рост цен на недвижимость, снижение доступности жилья и повышение закредитованности граждан», - говорится в отчете ЦБ.

По мнению Банка России, этих проблем удастся избежать, если сделать программу льготной ипотеки временной.

Регулятор отметил, что в ближайшее время ценовой «пузырь» на рынке недвижимости не образуется, однако для сбалансированного развития рынка необходимо, чтобы предложение соответствовало спросу.

Ранее зампредседателя Банка России Ольга Полякова заявила, что рост цен на новое жилье почти нивелировал выгоду от льготной ипотеки. В Москве и Московской области цены на первичную недвижимость выросли на 16%.