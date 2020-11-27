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Назван новый тип мошенничества с жильем 

Lenta.ru 4 часа назад
Назван новый тип мошенничества с жильем
Фото: Антон Ваганов / «Коммерсантъ»
Аналитики компании Infosecurity a Softline Company, которая занимается поддержкой информационной безопасности, назвали новый тип онлайн-мошенничества с жильем. По словам экспертов, недавно под атаку попали желающие приобрести недвижимость через сервис ЦИАН, сообщает компания в Telegram-канале in4security.
Специалисты зафиксировали новый способ обмана в середине октября 2020 года. Тогда они заметили, что мошенники действовали по определенной схеме — выбирали пользователей сети, которые просматривали объявления на сервисах Avito или «Юла», а после перенаправляли их на поддельные сайты, похожие на ЦИАН. Затем мошенники просили перевести предоплату за выбранный вариант жилья, получали деньги и переставали выходить на связь.
Вскоре о проблеме мошенничества с жильем «Коммерсанту» рассказали представители ЦИАН. Руководитель службы контроля качества сервиса Алексей Петров подтвердил появление нового типа мошенничества и заявил, что компания уже наняла профильные организации, которые защитят пользователей от хакеров. Однако их названия разглашать не стал.
По словам экспертов, с начала июля они заметили, что мошенники зарегистрировали в 2,5 раза больше фейковых доменов, чем в первом полугодии 2020-го. Однако в настоящий момент у специалистов нет единого мнения по поводу сложившейся ситуации. Некоторые из них связывают появление новой схемы с растущим предложением на московском рынке. «Количество сдаваемых в Москве квартир выросло до рекордного уровня, поэтому неудивительно, что на фоне роста количества объявлений растет и объем мошеннических схем с их использованием», — отметил директор блока экспертных сервисов компании Bi.zon Евгений Волошин.
В июне 2020 года агентство «ИНКОМ-Недвижимость» сообщило об увеличении числа заявлений от граждан, обманутых аферистами, которые использовали бренды известных агентств недвижимости. По данным аналитиков, тогда количество обращений выросло в пять раз по сравнению с показателем за весь предыдущий год. В компании отметили, что мошенники называли себя сотрудниками крупных агентств и вынуждали арендаторов переводить предоплату, но вскоре переставали выходить на связь.
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