Хуснуллин предложил отказаться от апартаментов 

Правительство провело ряд совещаний по обсуждению статуса апартаментов. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы в любом случае этот вопрос будем вносить в Госдуму", — подчеркнул вице-премьер. Уже подготовлены поправки, "до конца года осталось не так много времени", сказал Хуснуллин. Согласно общенациональному плану действий определиться со статусом апартаментов власти должны до конца нынешнего года.

"Я считаю, что от апартаментов как от названия, класса жилья, нужно максимально уходить. Их нужно максимально делать жильем", — сказал Хуснуллин. Из жилья для временного проживания, они превратились в обычное жилье, в котором, однако, жильцы не могут прописаться, вносят повышенную плату за коммунальные услуги, отметил вице-премьер. "В то же время есть реальные апартаменты, где люди проживают как во временном жилье", — добавил он.

Есть разные подходы к тому, как определить статус такого жилья, сказал вице-премьер. "Все-таки я надеюсь, что в ближайшее время мы поставим точку в понятии "апартаменты", — подчеркнул он.