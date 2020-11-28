Однушка-норушка стала будущим россиян 

Доступность жилья для россиян повышают за счет снижения квадратных метров. По оценке рейтингового агентства строительного комплекса, каждая вторая строящаяся квартира в нашей стране — однокомнатная, сообщает ИА DEITA.RU.

Сразу в 11 регионах, включая Краснодарский край, Бурятию и Приморье, "однушек" строят больше 60%. В Ленинградской же области и вовсе однокомнатных квартир делают ¾ от всего объема на рынке. Как констатируют эксперты агентства, компании строят то, на что есть деньги у населения. Следует отметить, что к показателю квадратных метров на душу населения, как ни парадоксально, Россия приблизилась к цели "Стратегии 2020". По оценке Росстата — 26 квадратных метров на человека.

Но как это считается? Многоуровневые пентхаусы и огромные особняки олигархов складываются со старыми "хрущевками" и получается средняя цифра. Это никак не отражает какого-то реального роста доступности жилья в России. Напротив, на рынке предлагаются квартиры все меньшей и меньшей площади. Если несколько лет назад вице-премьер Игорь Шувалов искренне удивлялся востребованности квартир в 20 квадратных метров, то сейчас активно строятся дома с квартирами в 11 квадратов.

Однокомнатные квартиры нынешние — это не совсем то, что строилось 10 лет, и, тем более, 30 лет тому назад. Да что там говорить: всего за последние 5 лет площадь средней однушки в России стала меньше на 7%, но цена выросла почти на треть.

Впрочем, и этому новому жилью россиянам советуют радоваться. Ведь в почти ¾ российских городов (72%) вообще не строится ни одного квадратного метра жилья, не вводится в эксплуатацию ни одного многоквартирного жилого дома. Население этих городов оценивается экспертами рейтингового агентства в 24 миллиона человек.