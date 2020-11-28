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В России резко вырастут ставки по ипотеке 

Ura.Ru 3 часа назад
В России резко вырастут ставки по ипотеке
Фото: РИА Новости
В 2021 году средняя ставка по ипотеке в России может подняться выше 7,7%. Об этом сообщает аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.

«Мы ожидаем, что средневзвешенная ставка по ипотеке на конец года будет находиться в диапазоне 7,4-7,5%», — цитирует РИА «Новости» Караваеву. По ее словам, в первом квартале 2021 года ставка вырастет до 7,7%, а к концу года ожидается более серьезный рост.

Караваева подчеркнула, что повышение средней ставки связано с ростом ключевой ставки Центробанка. В октябре 2020 года она поднялась до 7,32%. Кроме того, рост средней ставки по ипотеке связан со спросом на кредиты, которые идут на покупку недвижимости.
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Ранее сообщалось, что Центробанк может поддерживать ипотеку по плавающим ставкам, передает агентство Nation News. В ведомстве рассказали, что льготная ипотека опасна для экономики России.
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