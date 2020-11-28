В России резко вырастут ставки по ипотеке 

В 2021 году средняя ставка по ипотеке в России может подняться выше 7,7%. Об этом сообщает аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева.

«Мы ожидаем, что средневзвешенная ставка по ипотеке на конец года будет находиться в диапазоне 7,4-7,5%», — цитирует РИА «Новости» Караваеву. По ее словам, в первом квартале 2021 года ставка вырастет до 7,7%, а к концу года ожидается более серьезный рост.

Караваева подчеркнула, что повышение средней ставки связано с ростом ключевой ставки Центробанка. В октябре 2020 года она поднялась до 7,32%. Кроме того, рост средней ставки по ипотеке связан со спросом на кредиты, которые идут на покупку недвижимости.

Ранее сообщалось, что Центробанк может поддерживать ипотеку по плавающим ставкам, передает агентство Nation News. В ведомстве рассказали, что льготная ипотека опасна для экономики России.