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Средний размер ипотеки в России в октябре обновил рекорд 

Прайм и ещё 9 2 часа назад
Средний размер ипотеки в октябре в России впервые вплотную приблизился к 3 миллионам рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
По данным компании, россияне в прошлом месяце в среднем брали 2,96 миллиона рублей, что больше результата годом ранее на 13,8%. При этом в сентябре средний размер кредита на покупку жилья составил 2,9 миллиона рублей.

"На рынке ипотечного кредитования в последние месяцы присутствуют, в основном, два фактора роста: государственная программа поддержки и снижение процентных ставок вследствие понижения процентных ставок, что приводит к притоку дополнительных потребителей на этот рынок. Рост стоимости недвижимости происходит, в основном, в крупных регионах, что естественным образом приводит к росту величины средней суммы ипотечного кредита", — пояснили эксперты.

Так, например, средняя сумма ипотечного кредитования в Московском регионе в октябре превысила 4,8 миллиона рублей, увеличившись с начала года более чем на 140 тысяч рублей, или 3%. В то же время в других регионах показатель составляет 2,45 миллиона рублей, что почти вдвое меньше результата столицы.
По данным ЦБ, банки в январе-сентябре выдали ипотечных кредитов на 2,7 триллиона рублей, что на 37,6% больше показателя годом ранее. В результате к началу октября долги россиян по ипотеке достигли 8,6 триллиона рублей. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам сентября выросла до 7,32% с августовских 7,16%.
Ажиотажный спрос на ипотеку в России в настоящее время поддерживает программа льготного кредитования под 6,5%. В октябре правительство продлило программу льготной ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Министр финансов Антон Силуанов говорил, что решение о дальнейшей судьбе программы льготной ипотеки будет принято в конце первого полугодия следующего года. При этом Банк России отмечал, что продление программы на длительные сроки может привести к дисбалансам на рынке.
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Комментарии
Недвижимость , Видео , Антон Силуанов , Центральный банк России , РИА Новости
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