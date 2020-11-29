Средний размер ипотеки в октябре в России впервые вплотную приблизился к 3 миллионам рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

По данным компании, россияне в прошлом месяце в среднем брали 2,96 миллиона рублей, что больше результата годом ранее на 13,8%. При этом в сентябре средний размер кредита на покупку жилья составил 2,9 миллиона рублей.

"На рынке ипотечного кредитования в последние месяцы присутствуют, в основном, два фактора роста: государственная программа поддержки и снижение процентных ставок вследствие понижения процентных ставок, что приводит к притоку дополнительных потребителей на этот рынок. Рост стоимости недвижимости происходит, в основном, в крупных регионах, что естественным образом приводит к росту величины средней суммы ипотечного кредита", — пояснили эксперты.

Так, например, средняя сумма ипотечного кредитования в Московском регионе в октябре превысила 4,8 миллиона рублей, увеличившись с начала года более чем на 140 тысяч рублей, или 3%. В то же время в других регионах показатель составляет 2,45 миллиона рублей, что почти вдвое меньше результата столицы.

По данным ЦБ, банки в январе-сентябре выдали ипотечных кредитов на 2,7 триллиона рублей, что на 37,6% больше показателя годом ранее. В результате к началу октября долги россиян по ипотеке достигли 8,6 триллиона рублей. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам сентября выросла до 7,32% с августовских 7,16%.