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Россияне стали активнее покупать «вторичное» жилье 

Прайм и ещё 2 3 часа назад
Россияне стали активнее покупать «вторичку»
Фото: РИА Новости
Росреестр за три квартала 2020 года зарегистрировал в России 2,5 миллиона сделок купли-продажи вторичной недвижимости, что более чем на 50% превышает итоги трех кварталов прошлого года, говорится в сообщении ведомства.

"Положительную динамику показывает и регистрация ипотеки. За три квартала 2020 года Росреестр зарегистрировал 2,3 миллиона таких сделок, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — отмечается в нем.

В сентябре, по данным ведомства, в России было зарегистрировано 348,7 тысячи ипотечных сделок (+52% к сентябрю 2019 года).
Количество сделок с новостройками в сентябре выросло в годовой динамике почти на 59% — до 79,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), добавляется в сообщении.
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Недвижимость , Росреестр
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