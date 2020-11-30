Россияне стали активнее покупать «вторичку»

Росреестр за три квартала 2020 года зарегистрировал в России 2,5 миллиона сделок купли-продажи вторичной недвижимости, что более чем на 50% превышает итоги трех кварталов прошлого года, говорится в сообщении ведомства.

"Положительную динамику показывает и регистрация ипотеки. За три квартала 2020 года Росреестр зарегистрировал 2,3 миллиона таких сделок, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — отмечается в нем.

В сентябре, по данным ведомства, в России было зарегистрировано 348,7 тысячи ипотечных сделок (+52% к сентябрю 2019 года).

Количество сделок с новостройками в сентябре выросло в годовой динамике почти на 59% — до 79,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), добавляется в сообщении.