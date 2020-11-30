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Экономист назвал спрос на недвижимость в России «невротическим» 

ИА Regnum и ещё 1 2 часа назад
Спрос на недвижимость назвали «невротическим»
Фото: РИА Новости
Кризис спровоцировал панический спрос на недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 ноября заявил экономист Василий Колташов.
Комментируя данные управления Росреестра по Москве о том, что число договоров долевого участия с привлечением кредитов в октябре 2020 года в столицы достигло максимальных значений за все время статистических исследований данного показателя, экономист указал на «невротический» характер такого ажиотажного спроса.

«В условиях, когда экономика просела, недвижимость активно продавалась. Это повлияло в том числе на рост цен в целом по России, который составил порядка 10% только по официальным данным. Этим и объясняется ажиотаж с покупкой недвижимости. На эту покупку брошены все средства у кого какие были и брошены в экстренном порядке. Поэтом спрос на рынке был таким невротическим, нездоровыми не очень рациональным», — сказал Колташов.

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Недвижимость , Василий Колташов , Росреестр , ИА REGNUM
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