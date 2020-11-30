Спрос на недвижимость назвали «невротическим»

«В условиях, когда экономика просела, недвижимость активно продавалась. Это повлияло в том числе на рост цен в целом по России, который составил порядка 10% только по официальным данным. Этим и объясняется ажиотаж с покупкой недвижимости. На эту покупку брошены все средства у кого какие были и брошены в экстренном порядке. Поэтом спрос на рынке был таким невротическим, нездоровыми не очень рациональным», — сказал Колташов.