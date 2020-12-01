Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.22
$
76.34
91.22
91.39
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.70
91.22
Индексы и котировки Brent
47.98
+0.36 Золото
1795.48
+0.03 РТС
1281.97
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.12
1.1976
+0.0124
16.11
1.1852
27.11
19.11
05.11

Многодетным семьям помогут построить дома 

Российская Газета 3 часа назад
Многодетным семьям помогут построить дома
Фото: ТАСС
Многодетным семьям проще станет погасить ипотечные кредиты. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила расширение вариантов использования выплат в 450 тысяч рублей.
Программа господдержки семей, воспитывающих не меньше троих детей и выплачивающих кредит за жилье, была запущена в конце сентября прошлого года. Если третий или последующий ребенок родился не ранее 2019 года, семья может претендовать на списание с помощью государства ипотечного долга на сумму до 450 тысяч рублей. Этот порядок будет касаться многодетных родителей, у которых ребенок родится до конца 2022 года.
За год работы программы госпомощью воспользовались около 70 тысяч многодетных семей. Однако более 6 тысяч семей получили отказы, поскольку брали кредиты, например, не только на покупку квартиры, но и на ее ремонт. Или не просто на покупку дома, но на его строительство.
Теперь же предполагается внести поправки в законодательство, которыми будет разрешено погашать долги и по таким кредитам. К примеру, если их целью указано строительство объекта индивидуального дома или приобретение объекта незавершенного строительства. Чтобы средства использовались по назначению, направлять материальную помощь на погашение таких кредитов можно будет только после окончания строительства и госрегистрации права собственности на дом.
Также законопроектом предполагается определить перечень лиц, которые могут быть кредиторами по договорам, на погашение которых направляются средства господдержки. Сейчас, указывается в пояснительной записке к законопроекту, закон не ограничивает перечень заимодавцев. И некоторые организации предоставляют займы по более высокой процентной ставке по сравнению с банковскими кредитами. Это значительно увеличивает затраты семьи из-за оплаты повышенных процентов и может привести к обращению взыскания на заложенное жилье гражданина (как правило, единственное).
Видео дня. Россияне чаще совершают денежные переводы по номеру телефона
Российская Газета: последние новости
Ипотека ставит в Москве абсолютный рекорд Ипотека ставит в Москве абсолютный рекорд Риелторы дали прогноз по росту цен на новостройки в Москве Риелторы дали прогноз по росту цен на новостройки в Москве Аналитики прогнозируют новые минимумы ставок по ипотеке к середине 2021 года Аналитики прогнозируют новые минимумы ставок по ипотеке к середине 2021 года
Комментарии
Недвижимость
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение