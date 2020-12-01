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Ипотека ставит в Москве абсолютный рекорд 

Российская Газета 2 часа назад
Ипотека ставит в Москве абсолютный рекорд
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Чаще всего квартиры в Москве покупают жители Калужской, Тульской, Тверской и Владимирской областей. На их долю приходится 60 процентов сделок с новостройками. Четверть покупателей — с Дальнего Востока.
Особой популярностью у региональных покупателей пользуется экономичное жилье, которое они приобретают для своих детей или для сдачи в аренду. На студии, одно— и двухкомнатные квартиры экономкласса приходится 70 процентов сделок. На квартиру в новостройке региональные покупатели готовы потратить не более 15 миллионов рублей.
Рост интереса покупателей из регионов к столичным новостройкам эксперты связывают с введением программы льготной ипотеки, а также с непростой экономической ситуацией, которая сложилась в этом году на фоне пандемии.

— Сложности перехода на проектное финансирование серьезно повлияли на строительную отрасль в регионах — некоторые застройщики попросту перестали запускать новые проекты, — отметил заместитель директора департамента новостроек "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков. — Кроме того, во время первой волны пандемии заметно упала активность покупателей, что, разумеется, тоже неблагоприятно сказалось на работе строительных компаний. Риск вложиться в долгострой в регионах значительно выше, чем в Москве, поэтому многие приняли решение спасти свои сбережения и приобрести столичные квадратные метры.

В октябре спрос на строящееся жилье в Москве снизился, следует из новых данных Росреестра Москвы, проанализированных экспертами "Метриум". Число зарегистрированных договоров на участие в долевом строительстве (ДДУ) сократилось на 17 процентов по сравнению с сентябрем, до 9,9 тысячи. В то же время по сравнению с октябрем 2019 года активность покупателей строящегося жилья увеличилась на 65 процентов (тогда было зарегистрировано 5,9 тысячи ДДУ).

— Сокращение спроса в октябре по отношению к сентябрю на рынке может быть связано с продлением программы субсидирования ипотеки, — полагает генеральный директор "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин. — В августе-сентябре ситуация с дальнейшей судьбой господдержки ипотеки была неизвестной, и потенциальные заемщики спешили получить кредит до начала ноября, когда ожидалось ее завершение. Но в конце сентября власти объявили, что программу продлят, поэтому многие покупатели решили не спешить и в более размеренном режиме выбрать жилье и рассмотреть предложения разных банков.

На рынке ипотеки заемщики в октябре поставили новый рекорд. Росреестр зафиксировал 12 тысяч ипотечных займов, что на 51 процент больше, чем в октябре 2019 года. В сравнении с сентябрем показатель увеличился на 17 процентов. Эксперты "Метриум" отмечают, что в октябре 2020 года был поставлен абсолютный рекорд за всю историю рынка. Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2019 года, когда Росреестр зарегистрировал 10,5 тысячи ипотечных сделок.
Обусловленный льготной ипотекой высокий спрос на новостройки влияет и на уровень цен. За прошедший год средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы выросла на 25 процентов, подсчитали в "Метриум". Средняя квартира за этот же период стала дороже на 19 процентов. Чтобы приобрести ее сейчас, покупателю придется потратить на 1,3 миллиона рублей больше, чем год назад.
В III квартале 2020 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы достигла 154,9 тысячи рублей. За прошедший квартал этот показатель вырос на 9% — в августе "квадрат" стоил 142,2 тысячи рублей. Год назад, в III квартале, жилье в местных ЖК можно было приобрести в среднем за 123,6 тысячи рублей.
В Новомосковском административном округе (НАО), где сосредоточено 98% предлагаемых квартир, новостройки сейчас продаются в среднем по 156,8 тысячи рублей за квадратный метр. За прошедший квартал они выросли в цене на 10%.
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Комментарии 5
Недвижимость , Алексей Перлин , Инком-Недвижимость , Росреестр
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