Ещё
Далее:
Читайте также:
Как советский футболист изменил ход олимпиады
Как советский футболист изменил ход олимпиады Смотреть ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.22
$
76.35
91.23
91.40
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.70
91.22
Индексы и котировки Brent
47.91
–0.70 Золото
1793.69
–0.01 РТС
1281.97
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.12
1.1978
+0.0125
16.11
1.1852
27.11
19.11
05.11

Квартиры в Москве рекордно подорожали 

Lenta.ru 2 часа назад
В минувшем ноябре рост цен на вторичное жилье в Москве превысил показатели ноября 2014-го, когда на столичном рынке недвижимости наблюдался ажиотаж из-за обесценивания рубля. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают аналитики, резкое снижение объема предложения «вторички» на фоне высокого спроса, прежде всего на недорогое жилье, привело к рекордному ценовому скачку. За ноябрь 2020-го квартиры в «старой» Москве (без учета предложений в Троицком и Новомосковском округах) подорожали больше, чем за весь прошлый год: цена квадратного метра увеличилась почти на 5 процентов, до 200,4 тысячи рублей. Долларовые цены выросли на 5,4 процента, до 2,6 тысячи долларов за «квадрат».
По данным ИРН, быстрее всего в Москве дорожают квартиры в панельных и кирпичных пятиэтажках, девяти— и 14-этажных домах советской постройки, однокомнатные и расположенные в округах, застроенных недорогим жильем (Южный, Восточный, Юго-Восточный, районы за МКАД).
Многие потенциальные покупатели жилья вынуждены отказываться от сделок, потому что не могут найти ничего для себя подходящего, констатируют эксперты. Как следствие, отмечаются признаки снижения спроса. Тем не менее, до конца 2020 года в ИРН прогнозируют сохранение высокой активности на вторичном рынке. «Однако уже в начале 2021-го разрыв между запросами продавцов и финансовыми возможностями покупателей может достичь критических величин, и спрос значительно сократится. Но это вряд ли приведет к быстрому снижению заявленных цен — продавцы-частники крайне медленно реагируют на ухудшение рыночной конъюнктуры. Скорее стоит ждать увеличения глубины торга», — заключают специалисты.
Ранее сообщалось, что за три осенних месяца 2020-го объем предложения нового жилья в «старой» Москве сократился более чем на 6 процентов, до 28,7 тысячи квартир и апартаментов, или около 1,8 миллиона квадратных метров. Это минимальный показатель с мая 2016 года.
Последние новости
Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова умерла в 98 лет Президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова умерла в 98 лет В Иране раскрыли подробности о стрелявшем в физика-ядерщика оружии В Иране раскрыли подробности о стрелявшем в физика-ядерщика оружии Россиян начнут уведомлять обо всех полагающихся им льготах Россиян начнут уведомлять обо всех полагающихся им льготах
Комментарии
Недвижимость , Видео , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение