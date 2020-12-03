Россиян предупредили о резком росте цен на жильё

Цены на новостройки в следующем году вырастут на 10–12%, в Москве — до 20%. Причинами подорожания стали повышенный спрос на жильё по льготной ипотеке под 6,5% и девальвация рубля.

Весной этого года с началом действия льготной ипотеки прирост по сравнению с осенью 2019 года составил 149%. Тенденция на повышение стоимости недвижимости в следующем году сохранится, сообщают «Известия». Однако высока вероятность того, что расти цены будут медленнее, чем в этом году.

Некоторые аналитики прогнозируют рост стоимости квадратного метра к концу 2021 году на 6–8%. По прогнозам риелторов, интенсивный рост цен на жильё продолжится в первой половине будущего года, а во второй спрос на недвижимость уже пойдёт на спад.

Дело в том, что льготная программа по ипотеке заканчивается с 1 июля 2021 года и её завершение скажется на снижении покупки недвижимости. Несмотря на это, прогнозируемое подорожание всё равно в разы обгонит инфляцию.