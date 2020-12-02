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Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в России до 4-5% по примеру других стран 

ТАСС и ещё 6 38 минут назад
Ставки по ипотеке в России в перспективе могут быть снижены до 4-5%. Такое мнение высказал в среду вице-премьер Марат Хуснуллин на правительственном часе в Совете Федерации.

"На сегодняшний день, если мы хотим быть развитой страной в мире, то ипотека должна быть на уровне развитых стран. Ипотека должна быть 4-5% как во многих странах, которые достигли больших показателей по жилищному строительству", — сказал он.

Хуснуллин привел в пример Китай, где ипотечные ставки находятся на уровне 3-5%, а жилищное строительство является одной из основ экономики.

"Мы тоже будем эту тему поддерживать. Пока у нас заложено, что ипотека должна быть на уровне 6%, но в зависимости от спроса и покупательской способности будем по этой теме работать", — пояснил вице-премьер.

Согласно данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в октябре 2020 года, составила 7,3%.
Как сообщала в понедельник директор департамента жилищной политики Минстроя России Ольга Корниенко, средняя рыночная ставка по ипотечным кредитам в России, согласно обновленному нацпроекту "Жилье и городская среда", должна опуститься до 6% в 2030 году.
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Комментарии 7
Недвижимость , Видео , Личный счет , Марат Хуснуллин , Ольга Корниенко , Совет Федерации , Минстрой
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