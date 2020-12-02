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Совет Федерации продлил «дачную амнистию» до марта 2026 года 

Прайм и ещё 3 4 часа назад
Совфед продлил «дачную амнистию»
Фото: РИА Новости
Совфед РФ на заседании в среду одобрил закон о продлении "дачной амнистии" еще на 5 лет — до 1 марта 2026 года.
Проект был внесен в Госдуму в июле этого года, авторами инициативы стали сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников.
Ранее Крашенинников уточнял, что "дачная амнистия" в России действует почти 14 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи.
Отдельные положения "дачной амнистии" — об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках — закончат свое действие 1 марта 2021 года. После этой даты владельцы участков будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, который вступил в силу 4 августа 2018 года, то есть о начале и завершении строительства нужно уведомлять орган местного самоуправления, который выдает разрешение.
Законом предлагается продлить на 5 лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства.
Уточняется, что оформление прав будет осуществляться при наличии права на участок — на основании техплана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые для регистрации прав документы владелец сможет подать самостоятельно. Для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать определенным в градостроительном кодексе параметрам объекта ИЖС.
Также предлагается продлить на 5 лет действие положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года — до введения уведомительного порядка.
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Комментарии
Недвижимость , Андрей Турчак , Андрей Шевченко , Павел Крашенинников , Олег Мельниченко , Госдума , Совет Федерации
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