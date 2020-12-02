Совфед продлил «дачную амнистию»

Совфед РФ на заседании в среду одобрил закон о продлении "дачной амнистии" еще на 5 лет — до 1 марта 2026 года.

Ранее Крашенинников уточнял, что "дачная амнистия" в России действует почти 14 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи.

Отдельные положения "дачной амнистии" — об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках — закончат свое действие 1 марта 2021 года. После этой даты владельцы участков будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, который вступил в силу 4 августа 2018 года, то есть о начале и завершении строительства нужно уведомлять орган местного самоуправления, который выдает разрешение.

Законом предлагается продлить на 5 лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства.

Уточняется, что оформление прав будет осуществляться при наличии права на участок — на основании техплана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые для регистрации прав документы владелец сможет подать самостоятельно. Для исключения случаев строительства на таких участках домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать определенным в градостроительном кодексе параметрам объекта ИЖС.

Также предлагается продлить на 5 лет действие положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года — до введения уведомительного порядка.