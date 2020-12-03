Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.49
91.20
90.27
Прогноз
07.12 – 14.12
$
75.70
91.22
Индексы и котировки Brent
48.50
+0.10 Золото
1841.96
–0.02 РТС
1311.05
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
03.12
1.2123
+0.0269
18.11
1.1853
30.11
22.11
08.11