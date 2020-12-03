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Россияне ринулись скупать дома в Сочи 

Lenta.ru 4 часа назад
Россияне бросились скупать дома в Сочи
Фото: РИА Новости
За десять месяцев 2020 года — с января по октябрь — число заявок на приобретение частных домов в Сочи выросло на 28 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.
По наблюдениям специалиста, россияне ринулись скупать дома в Сочи из-за роста цен на квартиры — они подорожали настолько, что многие решили сделать выбор в пользу индивидуального жилья, которое отличается улучшенными потребительскими характеристиками: большей площадью и собственной придомовой территорией.
В октябре спрос на дома в Сочи увеличился на 11 процентов по сравнению с сентябрьским показателем, уточнил эксперт. Если же сравнивать октябрь 2020-го и октябрь 2019-го, то разница в уровнях спроса составит почти 42 процента.

«Замечу, что значительный рост спроса связан именно с бюджетными домами в Сочи — в сегменте дорогих объектов есть свой стабильный спрос, который не изменился за последнее время. Сегодня больше всего сделок в частном секторе проходит с домовладениями стоимостью 8-15 миллионов рублей», — сообщил Флутков.

Самым высоким спросом, по его словам, пользуются дома, которые входят в состав коттеджных поселков. Кроме того, клиенты обращают внимание на видовые характеристики объектов, на соседей и на размеры земельных участков.
Ранее, в ноябре, свой дом в Сочи показал бывший участник КВН, комик Михаил Галустян. Он рассказал, что давно уехал из родного города, но в нем по-прежнему живут его родители. У семьи есть особняк в горах.
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Недвижимость , Михаил Галустян
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