Россияне бросились скупать дома в Сочи

За десять месяцев 2020 года — с января по октябрь — число заявок на приобретение частных домов в Сочи выросло на 28 процентов. Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт по местному рынку недвижимости Кирилл Флутков.

По наблюдениям специалиста, россияне ринулись скупать дома в Сочи из-за роста цен на квартиры — они подорожали настолько, что многие решили сделать выбор в пользу индивидуального жилья, которое отличается улучшенными потребительскими характеристиками: большей площадью и собственной придомовой территорией.

В октябре спрос на дома в Сочи увеличился на 11 процентов по сравнению с сентябрьским показателем, уточнил эксперт. Если же сравнивать октябрь 2020-го и октябрь 2019-го, то разница в уровнях спроса составит почти 42 процента.

«Замечу, что значительный рост спроса связан именно с бюджетными домами в Сочи — в сегменте дорогих объектов есть свой стабильный спрос, который не изменился за последнее время. Сегодня больше всего сделок в частном секторе проходит с домовладениями стоимостью 8-15 миллионов рублей», — сообщил Флутков.

Самым высоким спросом, по его словам, пользуются дома, которые входят в состав коттеджных поселков. Кроме того, клиенты обращают внимание на видовые характеристики объектов, на соседей и на размеры земельных участков.