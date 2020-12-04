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Взявшим ипотеку россиянам предрекли горькое разочарование 

Вероника Полынина 3 часа назад
Взявшим ипотеку россиянам предрекли горькое разочарование
Фото: depositphotos.com
Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов предостерег россиян от необдуманного приобретения недвижимости.
По словам Самойлова, спонтанно взявшим ипотеку на покупку квартиры «придется испить горькую чашу буквально через 1 — 2 года».

«Потому что кредит надо обслуживать и гасить», — пояснил он в эфире «Радио КП».

Эксперт призвал взвешивать свои реальные возможности и не поддаваться на «эмоциональные провокации и тренды».

«Просто я такое уже видел, к сожалению. В 2008 году и после. (…) Взвешивать надо тщательно, особенно в текущих условиях неопределенности, когда не понятно, что у нас будет дальше», — посоветовал Самойлов.

При этом он согласился, что покупка недвижимости является «самым надежным инструментом сохранения ресурсов», отметив, что нынешний всплеск спроса является «следствием определенной ажиотации».
В России резко вырастут ставки по ипотеке
Ранее, как передавал «Рамблер», совместное исследование ДОМ.РФ и ВЦИОМ показало, что 50% россиян считают покупку недвижимости лучшим сложением денег. Опрошенные исследователями россияне заявили, что при наличии крупной суммы денег предпочли бы вложить ее в покупку квартиры. 66% россиян назвали покупку недвижимости более выгодным способом вложения средств, чем банковские вклады. 58% согласились с утверждением, что покупка недвижимости является не менее надежным способом инвестирования, чем банковский вклад.
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Недвижимость , Олег Самойлов , ВЦИОМ
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