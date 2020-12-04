Взявшим ипотеку россиянам предрекли горькое разочарование 

Вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов предостерег россиян от необдуманного приобретения недвижимости.
По словам Самойлова, спонтанно взявшим ипотеку на покупку квартиры «придется испить горькую чашу буквально через 1 — 2 года».
«Потому что кредит надо обслуживать и гасить», — пояснил он в эфире «Радио КП».
Эксперт призвал взвешивать свои реальные возможности и не поддаваться на «эмоциональные провокации и тренды».
«Просто я такое уже видел, к сожалению. В 2008 году и после. (…) Взвешивать надо тщательно, особенно в текущих условиях неопределенности, когда не понятно, что у нас будет дальше», — посоветовал Самойлов.
При этом он согласился, что покупка недвижимости является «самым надежным инструментом сохранения ресурсов», отметив, что нынешний всплеск спроса является «следствием определенной ажиотации».
Ранее, как передавал «Рамблер», совместное исследование ДОМ.РФ и ВЦИОМ показало, что 50% россиян считают покупку недвижимости лучшим сложением денег. Опрошенные исследователями россияне заявили, что при наличии крупной суммы денег предпочли бы вложить ее в покупку квартиры. 66% россиян назвали покупку недвижимости более выгодным способом вложения средств, чем банковские вклады. 58% согласились с утверждением, что покупка недвижимости является не менее надежным способом инвестирования, чем банковский вклад.