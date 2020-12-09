Спрос на апартаменты подскочил за десять дней 

Спрос на покупку апартаментов в Москве и Санкт-Петербурге в конце ноября вырос в 2-2,5 раза. Это произошло после заявления замглавы Минстроя о необходимости признать такие помещения жильем, сообщают "Известия" со ссылкой на сервис "Метр квадратный" (входит в ВТБ ).

После амнистии апартаментов цены на них могут вырасти на 10-30% в зависимости от расположения, спрогнозировали участники рынка. Сегодня апартаменты дешевле квартир, поскольку не имеют статуса жилья, а также отличаются по некоторым характеристикам, указали эксперты.

Их, как правило, можно приобрести на 10-20% дешевле, чем квартиру в аналогичном по качеству и расположению комплексе, отметил акционер, управляющий партнер ГК "Основа" Олег Колченко . Есть районы, где разрыв цен может быть больше — до 40%, отметил глава инвестиционной компании Realiste Алексей Гальцев. Это зависит от совокупности факторов: локация, удаленность от центра, развитие района в целом, наличие промзоны, объяснил эксперт.

По итогам IV квартала мы увидим рост продаж, на который также повлиял и вывод во второй половине года нескольких новых проектов апартаментных комплексов, сообщила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.