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Эксперт сообщил о риске закрытия половины отелей Москвы в 2021 году 

Прайм и ещё 3 4 часа назад
Половина отелей Москвы рискует закрыться
Фото: РИА Новости
В Москве почти половина отелей рискует закрыться к середине 2021 года: это возможно при неблагоприятном сценарии развития пандемии COVID-19, рассказал журналистам председатель комитета по гостиничному бизнесу московского регионального отделения организации "Деловая Россия" Дмитрий Шлопак.
Ранее Шлопак сообщил, что по итогам 2020 года российские отели могут недополучить 300 миллиардов рублей, а крупные туристические города потеряют до 85% доходов по отношению к 2019 году. Он отметил, что восстановление отрасли ожидается не раньше середины 2021 года. Полностью этот процесс завершится не раньше 2024 года.

"В настоящее время процент отелей Москвы, выставленных на продажу, находится на отметке в 20% — все они находятся в статусе "под закрытие". При неблагоприятном стечении обстоятельств в середине 2021 года эта отметка может достигнуть 50%", — сказал Шлопак.

Он уточнил, что основной удар в 2020 году приняли на себя мини-отели, хостелы и небольшие гостиницы.

"К сожалению, несмотря на предложенные городом субсидии, порядка 80% владельцев отелей сталкиваются с так называемыми "проблемами документообеспечения" и "межведомственными сложностями", — добавил Шлопак.

ПАДЕНИЕ ДОХОДОВ

Падение доходов российских отелей из-за пандемии COVID-19 по итогам 2020 года может достигнуть 300 миллиардов рублей, сообщил журналистам председатель комитета по гостиничному бизнесу московского регионального отделения организации "Деловая Россия" Дмитрий Шлопак.

"По итогам года российские гостиницы могут недосчитаться 300 миллиардов рублей. В крупных туристических городах падение доходов — это минус 80-85% по отношению к прошлому году", — сказал Шлопак.

Он уточнил, что наиболее острой является ситуация в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и Нижнем Новгороде.
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Недвижимость , Компании , Деловая Россия
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