В России предложили расширить «дачную амнистию» 

Росреестр выступил с инициативой нарастить возможности применения «дачной амнистии» для того, чтобы решить вопросы, связанные с переоформлением прав, которые подтверждаются документами старого формата. Об этом сообщает «Прайм».

Также речь идет и об узаконивании построенных жилых домов на участках, в отношении которых отсутствует правоустанавливающая документация.

Напомним, что «дачная амнистия» в РФ существует уже практически 14 лет. Она подразумевает простой порядок оформления прав россиян на землю. Вопрос также касается отдельных видов зданий и сооружений. Амнистией уже воспользовались около 14 миллионов граждан.

По данным Росреестра, россияне до сих пор имеют на руках свидетельства на землю старого образца и другие документы, подтверждающие владение тем или иным объектом недвижимости.

Также в Росреестре предлагают легализовать возможность оформления домов, которые были построены в советский период. Речь идет о домах, у которых отсутствует необходимый перечень документов для данного оформления.

Кроме того, в ведомстве выступили с инициативой о распространении «дачной амнистии» не только на ранее возведенные дома, но и на вновь построенные дома на участках для садоводства, ИЖС и личного подсобного хозяйства. Планируется закрепить данный порядок на постоянной основе.