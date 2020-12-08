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Как изменится жизнь в многоквартирных домах в 2021 году 

Артём Кульша 48 минут назад
Как изменится жизнь в многоквартирных домах в 2021 году
Фото: ТАСС
Жизнь жильцов многоквартирных домов изменится с января. Об этом сообщает «Прайм».
1 января вступит в силу постановление правительства от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Оно содержит более 450 пунктов и несколько приложений. По меньшей мере 10 нововведений коснутся жильцов многоквартирных домов.
Так, с 1 января будет запрещено хранить личные вещи на цокольных этажах, оставлять свечи и непотушенные сигареты без присмотра на балконах и лоджиях, эксплуатировать неисправные или не прошедшие техническое обслуживание газовые приборы.
Также решетки на окнах подвалов, а возможно, и решетки на первых этажах должны будут открываться, а эвакуационные и аварийные выходы должны будут открываться изнутри без ключа либо иметь запорную арматуру с дистанционной разблокировкой.

«По большому счету, каких-то принципиальных изменений для жильцов в данных нововведениях нет, и отдельных массовых проверок не планируется. Люди, живущие в домах, которым не более 20 лет, точно могут спать спокойно», — отметил эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», житель Оренбурга при помощи зажигалки зажег сигарету в кабине лифта в многоквартирном жилом доме. В тот же момент неизвестная жидкость, находившаяся в стеклянной банке, которую он держал в руках, также начала гореть. В результате возникшего пожара мужчина получил ожоги 30% тела.
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