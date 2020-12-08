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Россияне бросились скупать жилье за границей ради иностранных паспортов 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Россияне скупают жилье за границей
Фото: globallookpress.com
По итогам 2020 года число сделок, заключаемых россиянами на зарубежных рынках недвижимости, сократится на 20-30 процентов из-за действующих по всему миру карантинных ограничений и снижения покупательской способности на фоне ослабления рубля. При этом в странах, где покупка недвижимости связана с получением вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, российских сделок, напротив, станет больше. Об этом «Коммерсанту» рассказали аналитики онлайн-базы Tranio.
По данным Tranio, россияне бросились скупать жилье ради паспортов, в частности, в Греции — там российский спрос с начала года вырос на 20 процентов. В Knight Frank изданию сообщили, что за счет резкого роста интереса к паспортным программам число сделок в Греции, как и в Португалии и Испании за год может увеличиться также на 20 процентов. Кроме того, популярна недвижимость на Кипре — страна в ноябре приостановила выдачу «золотых паспортов» иностранцам, но россияне покупают там жилье для оформления ВНЖ.

«Коронавирус помог сделать ВНЖ предметом первой необходимости для состоятельных людей», — заявили в компании Henley&Partners.

При этом, по данным экспертов, на рынке вложений в зарубежную недвижимость в этом году из-за закрытых границ уже сформировался отложенный спрос. Они ожидают, что россияне теперь будут чаще покупать недвижимость под сдачу в аренду ради получения пассивного дохода.
Ранее, в августе, были названы самые безопасные для покупки недвижимости страны. Швейцария возглавила рейтинг, Россия заняла в списке 61-е место. В ходе исследования учитывалось число случаев заражения коронавирусом в той или иной стране.
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