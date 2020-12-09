Микроквартиры выставили на продажу в Москве 

В Москве на аукционах продадут три квартиры-«малютки», расположенные в домах в Центральном округе города. Об этом говорится в сообщении Центра управления городским имуществом, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Все выставленные на торги лоты имеют площадь до 15 квадратных метров. Они расположены в Тверском, Пресненском и Красносельском районах города. Главными преимуществами микроквартир в мэрии называют близость к метро, невысокую стартовую стоимость и низкую стоимость содержания. «Покупка квартир маленьких площадей и последующая сдача их в аренду отлично подходят для пассивного дохода, так как они быстрее окупаются», — отмечается в сообщении.

Лот в Тверском районе находится по адресу: Лесная улица, 35/2, в трех минутах ходьбы от станции метро «Белорусская». Его площадь — 14 «квадратов», начальная стоимость — 2,9 миллиона рублей. Вторая квартира расположена неподалеку от «Красносельской». Площадь лота — 13,2 квадратного метра, стартовая цена — 2,6 миллиона рублей.

Третий лот — самый маленький из представленных, его площадь равна 12,8 «квадрата». Квартира расположена на третьем этаже пятиэтажного дома 1900 года постройки по адресу: улица Заморенова, 17, около метро «Краснопресненская». Цена на старте — 2,6 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционах проводится до 11 февраля 2021 года.