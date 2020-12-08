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В Крыму захотели изымать «ничейную» недвижимость 

Lenta.ru 5 часов назад
В Крыму начнут изымать недвижимость
Фото: РИА Новости
В Крыму «ничейную» или бесхозную недвижимость захотели изымать и признавать муниципальной собственностью через суд. Об этом сообщает «Крымское информационное агентство» со ссылкой на представителя республиканского комитета по государственной регистрации и кадастру (Госкомрегистра) Алексея Костина.
По словам чиновника, бесхозяйная недвижимость в Крыму может быть признана муниципальным имуществом по истечении года с момента постановки такого объекта на учет. При этом, в соответствии с Гражданским кодексом России, Госкомрегистр принимает на учет объекты недвижимости в качестве бесхозных по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.
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Если местные власти выявили не имеющий собственника объект, они вправе обратиться в ведомство с документами, подтверждающими, что хозяин недвижимости неизвестен либо отказался от нее. Через год администрация может претендовать на признание такого объекта муниципальным. Процедура проводится через суд. Исключение составляют бесхозные инженерные сети (газопроводы и линии электропередач), а также автодороги регионального и межмуниципального значения — они автоматически признаются собственностью республики.
Ранее в декабре стало известно, что российский автор-исполнитель Юрий Лоза решил арендовать квартиру для отдыха в Крыму и перевел хозяину задаток. Однако по приезде на полуостров Лоза понял, что нарвался на аферистов и фактически остался без жилья. Московская полиция возбудила в отношении злоумышленников уголовное дело по статье о мошенничестве.
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Недвижимость , Юрий Лоза , ЕС
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