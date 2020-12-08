В Минфине нашли плюсы в росте цен на жилье

Минфин РФ заботит, что стимулирование ипотеки привело к росту цен на жилье в стране, однако "пузыря" на этом рынке нет, более того, это может стимулировать новое строительство там, где нужно, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на онлайн-конференции АКРА и ИД "Коммерсантъ".

"Такую крамольную вещь скажу, что рост цен на жилье, может быть, и не всегда плох, что, может быть, в каких-то субъектах, в каких-то городах это позволит наконец-то начать более-менее масштабное новое строительство и обеспечить гражданам таким образом качественное жилье, которое они даже когда хотят, не могут купить, даже если у них есть на это деньги", — отметил замминистра.

Моисеев уточнил, что речь идёт о целом ряде субъектов Российской Федерации, где практически вообще нет никакого нового строительства по причине низкой прибыльности или её полного отсутствия у застройщиков.

В то же время в целом, по его словам, рост цен на жилье — это "плохо", поскольку в конечном итоге не приводит к росту доступности жилья для граждан.

"Нас заботит, что наши стимулирующие меры по ипотеке, особенно наша банковская ипотечная поддержка, она привела, в том числе, к росту цен на жилье. Этот рост цен на жилье особенно был заметен в Дальневосточном регионе, где более низкая ставка и где есть специальная программа под 2%. И, конечно, там в некоторых городах, особенно во Владивостоке, рост цен на жилье достигает или даже превышает 30%", — сказал он.

Впрочем, стране еще далеко до "пузыря" на этом рынке, подчеркнул чиновник.