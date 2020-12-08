По 450 тысяч: многодетным семьям расширят льготы

Госдуму внесли законопроект, увеличивающий возможности по ипотечным льготам для многодетных семей, пишет «Парламентская газета».

Отмечается, что граждане будут иметь возможность получить 450 тысяч рублей, которые власти РФ выделяют на погашение ипотеки для многодетных семей (если в семье 3 ребенка или более), не только на новое жилье, но и на строящееся. Это касается и тех семей, которые планируют построить дом самостоятельно.

Кроме того, у граждан появится возможность направить эти деньги на приобретение доли в квартире в том случае, если в результате площадь полностью перейдет в собственность семьи.

Осенью 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых до 1 июля 2021 года.