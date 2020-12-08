Ещё
Далее:
Читайте также:
Самые страшные истории про террористов
Самые страшные истории про террористов Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.44
89.75
88.99
Прогноз
14.12 – 21.12
$
75.12
91.09
Индексы и котировки Brent
48.55
–0.16 Золото
1864.24
–0.02 РТС
1368.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.12
1.2122
+0.0284
23.11
1.1838
04.12
26.11
12.11

Многодетные семьи могут получить новую льготу по ипотеке 

Лера Букина 1 час назад
По 450 тысяч: многодетным семьям расширят льготы
Фото: ТАСС
В Госдуму внесли законопроект, увеличивающий возможности по ипотечным льготам для многодетных семей, пишет «Парламентская газета».
Отмечается, что граждане будут иметь возможность получить 450 тысяч рублей, которые власти РФ выделяют на погашение ипотеки для многодетных семей (если в семье 3 ребенка или более), не только на новое жилье, но и на строящееся. Это касается и тех семей, которые планируют построить дом самостоятельно.
Кроме того, у граждан появится возможность направить эти деньги на приобретение доли в квартире в том случае, если в результате площадь полностью перейдет в собственность семьи.
Осенью 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых до 1 июля 2021 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиян предостерегли от необдуманной покупки недвижимости.
Видео дня. Выезд за границу из-за долгов запретят 4 млн россиян
Недвижимость , Личный счет , Михаил Мишустин , Госдума , Парламентская газета
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают с