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В России задумались о запуске халяльной ипотеки 

Lenta.ru и ещё 3 6 часов назад
В России задумались о запуске халяльной ипотеки
Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»
В России задумались о запуске специальной ипотеки, которая подразумевает финансирование приобретения жилья по нормам шариата. Предполагается, что на ссуду накладывается не процент, а разница между себестоимостью товара и ценой его реализации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям.
В организации заявили о растущем спросе на «халяльную» (разрешенную исламом) ипотеку и исламские банки. Пресс-служба процитировала слова депутата Госдумы Расула Боташева о том, что данная инициатива обсуждается в Центробанке, где уже создана соответствующая комиссия.

«Тема халяль — это не только продукты питания, но и образ жизни. Развитие данного бизнеса зависит от доверия потребителей, поэтому его необходимо вести с учетом духовно-нравственных ценностей», — заявил председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин в ходе международной недели бизнеса в Уфе.

Ранее была анонсирована программа льготной ипотеки на частные дома для молодежи в России. Пилотный проект может быть запущен в декабре и продлится до 1 июля 2021 года.
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Комментарии 3
Недвижимость , Талгат Таджуддин , Духовное управление мусульман , Госдума , Центральный банк России
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