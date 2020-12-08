В России задумались о запуске халяльной ипотеки 

«Тема халяль — это не только продукты питания, но и образ жизни. Развитие данного бизнеса зависит от доверия потребителей, поэтому его необходимо вести с учетом духовно-нравственных ценностей», — заявил председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин в ходе международной недели бизнеса в Уфе.