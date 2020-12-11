В России выросли цены на жилье

Стоимость жилья в целом по стране в этом году выросла примерно на 8%, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 1".

Цены поднялись по нескольким причинам, отметил он. Это и введение проектного финансирования, и ослабление рубля (в различных видах строительства от 10 до 25% занимает доля импортных материалов и оборудования), рост зарплат на стройках из-за оттока мигрантов и некоторое замедление строительства из-за пандемии.

Далее, по мнению Хуснуллина, цены резко меняться не будут.