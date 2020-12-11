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Хуснуллин: Цены на жилье будут расти на уровне инфляции 

Российская Газета и ещё 1 4 часа назад
В России выросли цены на жилье
Фото: Александр Корольков/РГ
Стоимость жилья в целом по стране в этом году выросла примерно на 8%, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 1".
Цены поднялись по нескольким причинам, отметил он. Это и введение проектного финансирования, и ослабление рубля (в различных видах строительства от 10 до 25% занимает доля импортных материалов и оборудования), рост зарплат на стройках из-за оттока мигрантов и некоторое замедление строительства из-за пандемии.
Далее, по мнению Хуснуллина, цены резко меняться не будут.

"Вот этот скачок произошел, дальше примерно будет на уровне инфляции или чуть выше, по моим ощущениям", — сказал он.

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