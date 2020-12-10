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Цены на жилье в Москве достигли исторического максимума 

Lenta.ru 9 часов назад
Цены на жилье в Москве рекордно выросли
Фото: ТАСС
В 2020 году цены на московском рынке новостроек рекордно выросли — застройщики воспользовались ажиотажным спросом, возникшим из-за запуска программы льготной ипотеки, и уверенно наращивали стоимость жилья. Об этом говорится в материалах ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».
По данным аналитиков, на первичном рынке жилья «старой» Москвы средняя цена квадратного метра выросла за год на 17 процентов, достигнув 245 тысяч рублей, в рублевом выражении прирост на каждый метр превысил 36 тысяч. В Новой Москве зафиксирован больший годовой прирост (плюс 26 процентов, до 164 тысяч рублей за «квадрат»). В Московской области средняя цена «квадрата» составляет сегодня 110,5 тысячи рублей (плюс 21 процент за год).
В Москве в старых границах и Новой Москве цена строящегося жилья находится на историческом максимуме, подчеркивают в ЦИАН. В Московской области наибольшее значение было отмечено в ноябре 2020 года. Помимо льготной ипотеки росту цен способствовала девальвация курса рубля, а также переход все большего числа проектов на продажу через счета эскроу, поясняют специалисты.
Основной рост цен, по их наблюдениям, пришелся именно на период действия программы льготного кредитования: с мая по декабрь 2020 года ценники в московских новостройках выросли на 13 процентов. Для сравнения — за тот же период 2019 года прирост составил 3 процента.
Ранее, в ноябре, россиян предупредили об исчезновении выгоды от ипотеки под 6,5 процента. По мнению экспертов, экономический эффект от льготной ипотеки под 6,5 процента годовых полностью исчерпает себя, если цены на строящееся жилье в российских городах-миллионниках вырастут еще на 10 процентов по сравнению с текущим уровнем.
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Недвижимость , ЦИАН , Lenta.ru
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