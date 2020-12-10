Цены на жилье в Москве рекордно выросли

В 2020 году цены на московском рынке новостроек рекордно выросли — застройщики воспользовались ажиотажным спросом, возникшим из-за запуска программы льготной ипотеки, и уверенно наращивали стоимость жилья. Об этом говорится в материалах ЦИАН , поступивших в редакцию «Ленты.ру»

По данным аналитиков, на первичном рынке жилья «старой» Москвы средняя цена квадратного метра выросла за год на 17 процентов, достигнув 245 тысяч рублей, в рублевом выражении прирост на каждый метр превысил 36 тысяч. В Новой Москве зафиксирован больший годовой прирост (плюс 26 процентов, до 164 тысяч рублей за «квадрат»). В Московской области средняя цена «квадрата» составляет сегодня 110,5 тысячи рублей (плюс 21 процент за год).

В Москве в старых границах и Новой Москве цена строящегося жилья находится на историческом максимуме, подчеркивают в ЦИАН. В Московской области наибольшее значение было отмечено в ноябре 2020 года. Помимо льготной ипотеки росту цен способствовала девальвация курса рубля, а также переход все большего числа проектов на продажу через счета эскроу, поясняют специалисты.

Основной рост цен, по их наблюдениям, пришелся именно на период действия программы льготного кредитования: с мая по декабрь 2020 года ценники в московских новостройках выросли на 13 процентов. Для сравнения — за тот же период 2019 года прирост составил 3 процента.