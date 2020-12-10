В России вырос спрос на малогабаритные квартиры

На вторичном рынке России за год на 47,1% вырос спрос на квартиры площадью менее 30 кв. м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на аналитиков сервиса объявлений «Авито-Недвижимость».

В среднем квартира до 30 кв. м. на рынке вторичного жилья стоит 1,5 млн руб., что на 7,2% больше, чем годом ранее. Цены выросли в большинстве крупных городов, в особенности стоимость поднялась в Тюмени (+20%), Сочи (+19%) и Нижнем Новгороде (+15%). При этом в Москве за год малогабаритное жилье подешевело (-3,1%).

Всего по стране небольшие квартиры составляют 10,6% предложения на вторичном рынке, однако в некоторых городах их доля на рынке значительно больше. Например, в Москве малогабаритные квартиры занимают четверть от всех продающихся.

Также значительную часть от общего предложения на вторичном рынке малогабаритные квартиры занимают в Томске (21%), Сочи (20,6%) и Петербурге (17,1%). Самые дорогие квартиры до 30 кв. м. в Москве, Сочи и Петербурге — от 3,3 млн руб. до 3,4 млн руб. Самое доступное малогабаритное жилье в Ульяновске и Саратове — от 900 тыс. руб. до 990 тыс. руб.