Крупные застройщики поставили ультиматум 

Крупные застройщики рассчитывают на господдержку и предлагают мелким и средним компаниям объединиться с ними или уйти с рынка. Об этом пишет газета «Ведомости».

Издание привело данные о том, что большая часть строительных работ в России ведется всего в нескольких регионах: Московской и Ленинградской, Иркутской, Свердловской и Нижегородской областях, Краснодарском крае, республиках Татарстан и Башкортостан, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

При этом крупные застройщики заявляют о том, что во всех регионах должны быть «качественные благоустроенные дома» и планируют «зайти» в новые города, прежде всего миллионники.

Однако Геннадий Щербина, президент группы «Эталон», пояснил, что пока «нет решения» как правильно выйти на новые рынки, но уже понятно, что нужна помощь государства. Он пожаловался, что «банки, которые дают финансирование, через сито процеживают каждый проект».

Минстрой пообещал застройщикам упрощение нормативной базы и смягчение требований к проектным организациям. Но крупные представители отрасли ждут еще большей господдержки, а также предложили мелким и средним компаниям объединится с ними или уйти с рынка.

Как сообщал «Рамблер», ранее в рамках мер поддержки строительной отрасли президент России предложил обеспечить получение россиянами льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых. Льготная ставка изначально распространялась на займы, оформленные на квартиры в новостройках до 1 ноября 2020 года. Затем программа была продлена до 1 июля 2021 года.