Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.49
89.75
89.09
Прогноз
14.12 – 21.12
$
74.48
88.03
Индексы и котировки Brent
50.90
+1.19 Золото
1834.98
–0.69 РТС
1372.47
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.12
1.2157
+0.0233
25.11
1.1924
07.12
29.11
15.11

Крупные застройщики поставили ультиматум 

Алиса Селезнёва 3 часа назад
Крупные застройщики поставили ультиматум
Фото: ТАСС
Крупные застройщики рассчитывают на господдержку и предлагают мелким и средним компаниям объединиться с ними или уйти с рынка. Об этом пишет газета «Ведомости».
Издание привело данные о том, что большая часть строительных работ в России ведется всего в нескольких регионах: Московской и Ленинградской, Иркутской, Свердловской и Нижегородской областях, Краснодарском крае, республиках Татарстан и Башкортостан, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
При этом крупные застройщики заявляют о том, что во всех регионах должны быть «качественные благоустроенные дома» и планируют «зайти» в новые города, прежде всего миллионники.
Однако Геннадий Щербина, президент группы «Эталон», пояснил, что пока «нет решения» как правильно выйти на новые рынки, но уже понятно, что нужна помощь государства. Он пожаловался, что «банки, которые дают финансирование, через сито процеживают каждый проект».
Минстрой пообещал застройщикам упрощение нормативной базы и смягчение требований к проектным организациям. Но крупные представители отрасли ждут еще большей господдержки, а также предложили мелким и средним компаниям объединится с ними или уйти с рынка.
Как сообщал «Рамблер», ранее в рамках мер поддержки строительной отрасли президент России предложил обеспечить получение россиянами льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых. Льготная ставка изначально распространялась на займы, оформленные на квартиры в новостройках до 1 ноября 2020 года. Затем программа была продлена до 1 июля 2021 года.
Видео дня. Биткоину прогнозируют критический момент в ближайшие две недели
Комментарии
Недвижимость , Минстрой , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение