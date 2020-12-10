Россиянам угрожает «колоссальная бомба» 

Льготная ипотека рискует стать "колоссальной бомбой" для экономики России. Об этом, как сообщает «Инвест-Форсайт», заявил президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», правительство России приняло до 1 июля 2021 года программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупателей жилья в новостройках стоимостью до 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до шести миллионов для остальных регионов с первоначальным взносом от 15%.

На днях Коган в ходе конференции «Портфельные инвестиции для частных лиц» назвал размер льготной ставки по ипотеке относительно цивилизованным и заявил, что это дало населению возможность действительно приобрести жилье в случае его отсутствия.

Однако, по его словам, инфантильные россияне воспользовались этим и нахватали квартир с целью инвестиций, не учтя ни низкой доходности сдачи недвижимости в аренду, ни ее рублевый характер, ни то, что возможность обслуживать ипотечный кредит у них может пропасть.

Коган выразил опасение, что в ближайшие годы льготная ставка по ипотеке рискует обернуться для рынка колоссальной бомбой — многие ипотечники не смогут обслуживать свои долги, в результате чего произойдет массовый выброс квартир на рынок.