Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году. Средняя стоимость квадратного метра жилья вырастет до 49 173 рублей. Это на 539 рублей больше, чем сейчас. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект приказа Минстроя.

Самый большой рост цен на жилплощадь в ведомстве ожидают в Москве и регионах Дальнего Востока — от 8 до 9,5 тысячи рублей за «квадрат». За ними следуют Якутия и Ленинградская область с подорожанием в пределах четырех тысяч рублей. Снизится цена только в Бурятии.

Застройщики убеждены, что рост стоимости жилья в 2021 году будет более значительным, чем рассчитывает Минстрой.