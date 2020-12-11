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Власти разъяснили, зачем нужен приказ о ценах на жилье 

Прайм 8 часов назад
Власти разъяснили, зачем нужен приказ о ценах на жилье
Фото: РИА Новости
Проект приказа министерства строительства России о нормативе цен на жилую недвижимость необходим для расчета социальных выплат в регионах, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на Минстрой.
Отмечается, что данный документ также будет использоваться при расчетах межбюджетных трансфертов. Эти деньги предоставляются субъектам РФ.
Также приказ Минстроя необходим для вычисления объемов средств на реализацию федерального проекта по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда в стране.
Как заявил в беседе и агентством замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, значения, которые фигурируют в приказе ведомства, не влияют на показатели, из которых формируется рыночная стоимость квартир.
Напомним, что ранее Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в стране в следующем 2021 году.
Согласно данным ведомства, средняя цена одного квадратного метра в России на первое полугодие 2021 года составит 49,173 рубля. По отношению ко второму полугодию 2020 года рост составит 1,1%.
Подешевеет жилье только в одном регионе: у Бурятии.
Сильнее всего вырастут цены на недвижимость в Москве и регионах Дальнего Востока.
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Комментарии 1
Недвижимость , Никита Стасишин , Минстрой , РИА Новости
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