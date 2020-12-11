В гильдии риелторов оценили рост цен на недвижимость

«Реальную ситуацию на рынке мы знаем. Цены на вторичном рынке выросли от 10 до 15% за 2020 год, а на первичном рынке — на 20—25%. Но с моей точки зрения, в следующем году рост цен, наверное, маловероятен», — сказал эксперт.