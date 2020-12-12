Узаконить или нет: В РФ принято решение по апартаментам

У понятия «апартаменты» широкий смысл. Кроме прочего, ими могут называть недвижимость, построенную там, где обычное жилье возводить нельзя. Правительство РФ решило апартаменты «максимально узаконить». Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин . Он отметил, что это нужно для того, чтобы люди понимали, чем апартаменты отличаются от простого жилья.

«Сказать, что мы будем запрещать апартаменты, — нет. Мы считаем, что надо максимально апартаменты узаконить», — сказал Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-1».

Он отметил, что в апартаментах полноценно живут люди. Но они не имеют льгот по оплате жилья, не могут там прописаться. Апартаменты приравнивают к коммерческой недвижимости.