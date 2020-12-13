Россиян предупредили о риске потери квартиры при сдаче в аренду 

При сдаче квартиры в аренду необходимо уделить максимальное внимание договору, заключаемому между съемщиком и владельцем недвижимости. Риск потери жилья возникает для всех, кто невнимательно читает документы, заявила агентству «Прайм» член комиссии Московской городской нотариальной палаты по повышению профессиональной подготовки нотариусов Наталия Сергеева

По словам эксперта, нередко чрезмерно доверчивыми оказываются пожилые хозяева квартир. Этим пользуются мошенники — они могут, например, подложить договор купли-продажи недвижимости или договор ренты вместо договора аренды. Кроме того, аферисты могут прописать в соглашении и заведомо невыгодные для второй стороны условия. Это чаще всего касается суммы арендного платежа и условия о возможности сдачи квартиры в субаренду.

Также зачастую мошенники убеждают собственников не заключать договор в письменной форме — якобы для того, чтобы избавить их от необходимости платить налоги.

«Во всех этих случаях собственнику будет крайне сложно впоследствии доказать, что он рассчитывал совершенно на другой исход событий и был введен в заблуждение второй стороной», — предупредила нотариус.

Она порекомендовала заключать договоры с арендаторами в нотариальной форме.