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России предсказали исторический рекорд по ипотеке 

Лера Букина 1 час назад
Продажи ипотеки в 2020 году превысят 4 трлн рублей
Фото: РИА Новости
Суммарный объем выдачи ипотечных кредитов в Российской Федерации в 2020 году может впервые в истории превысить сумму в 4 триллиона рублей, пишет «Прайм» со ссылкой на данные ВТБ. Там отмечают, что при таком положении сейчас не наблюдается «ипотечного пузыря».
По словам зампрезидента-председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, банком было выдано около 300 миллиардов рублей ипотечных кредитов.
Он отметил, что рынок при таком высоком спросе на жилищные кредиты не перегревается. Что касается уровня просроченных платежей, то, по словам Печатникова, он не превышает 1%. Он также указал на высокую степень стабильности портфеля.
Регионами-лидерами по выдаче ипотечных кредитов стали Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Татарстан, Новосибирская область и Свердловская область.
Как отмечает Печатников, рост спроса обусловлен ипотекой с государственной поддержкой.
Ранее «Рамблер» сообщал, что почти половина россиян (47%) ожидает в наступающем году роста ставок по ипотеке. В Москве и Московской области в удорожании ипотеки в 2021 году уверены 62%. Исследование проводил банк «Открытие».
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Недвижимость , Банк ВТБ , Ханты-Мансийский банк "Открытие"
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