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Чихающая бабушка Бэнкси в разы увеличила стоимость дома 

Lenta.ru 2 часа назад
Рисунок Бэнкси в разы увеличил стоимость дома
Фото: Reuters
Изображение чихающей бабушки, которое британский уличный художник Бэнкси нарисовал на стене дома в городе Бристоле, в несколько раз увеличило стоимость здания. Его владелец Ник Макин (Nick Makin), ссылаясь на данные в СМИ, отметил, что теперь стоимость дома достигает пяти миллионов фунтов стерлингов (около 490 миллионов рублей). Об этом сообщает BBC.
Макин рассказал журналистам, что он и его мать выставили дом на продажу еще до того, как на стене появилась работа художника. Тогда они планировали выручить от сделки 340 тысяч фунтов стерлингов (более 33 миллионов рублей). По словам Макина, из-за нового рисунка Бэнкси его семья приостановила продажу и на два дня взяла в этом деле паузу. Однако, как уточнил владелец, граффити не повлияло на их желание продать участок, при этом Макин не назвал окончательную стоимость лота.
Хозяин также заявил, что после того, как в сети появилась информация об их отказе продавать дом по старой цене, пользователи начали присылать им оскорбительные сообщения и писать «гадости». Однако Макин заявил, что пока они не получили деньги за объект, а наоборот — потратили средства на его защиту и установили на граффити прозрачный акриловый экран.
Ситуацию с повышением цены изданию BFM.ru прокомментировал директор московского музея современного искусства «Гараж» Антон Белов. Он предположил, что Бэнкси знал о продаже дома и таким образом хотел провести социальный эксперимент. Директор музея подтвердил, что граффити спровоцирует увеличение стоимости объекта.

«Конечно же, за это будут биться. Не уверен, что дадут пять миллионов, но между миллионом и тремя — точно», — пояснил Белов.

Бэнкси поделился новым творением и подтвердил свое авторство в декабре 2020 года, выложил фото в Instagam. Работа получила название Aachoo! («Апчхи!»). Художник изобразил на стене дома одетую в кофту и юбку пожилую женщину, которая чихает так сильно, что в этот момент из ее руки выпадает сумка и клюка, а изо рта вылетает вставная челюсть. Вскоре изображение привлекло большое внимание местных жителей.
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Комментарии
Недвижимость , Антон Белов , Business FM
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