Выбор квартир в Москве сократился до минимума 

Объем предложения вторичного жилья в Москве сократился до минимума за шесть лет — в настоящее время в городе продается не более 36,5 тысячи объектов. Об этом говорится в сообщении агентства «Миэль» , поступившем в редакцию «Ленты.ру»

За год выбор ненового жилья в столице уменьшился более чем на 40 процентов, подсчитали аналитики.

«Столь низкое число объектов в продаже объясняется небывалой активностью населения, которая началась после снятия ограничений (карантинных — прим. «Ленты.ру») и продолжается по сей день, — указывают специалисты. — Комфортные даже на регулярном рынке ипотечные ставки, отложенный спрос, перемещение финансов с депозитов в недвижимость — три фактора, которые объясняют большой объем и скорость продаж. В конце осени и декабре также действует традиционный фактор "успеть купить квартиру до Нового года"».

Быстрое вымывание объектов с рынка «вторички» усложнило поиск жилья для покупателей, подчеркивают эксперты. Также результатом ажиотажа стало почти полное исчезновение квартир стоимостью до 6 миллионов рублей.